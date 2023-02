È stato trovato il cadavere di un uomo in un dirupo nei boschi a Castelveccana in provincia di Varese. Indagato per omicidio un carabiniere. I militari, avvertiti da una telefonata anonima, ieri sera hanno trovato il corpo senza vita di un uomo in un canalone. Secondo le prime indiscrezioni alcune ore prima i carabinieri erano stati impegnati in un'operazione contro lo spaccio di droga. Qui un carabiniere aveva esploso alcuni colpi di pistola. Il militare, indagato per omicidio, è stato sospeso dal servizio. Indagini in corso.