Duplice omicidio e poi un suicidio a Riposto, in provincia di Catania. Il killer, un ergastolano fratello di un noto boss locale, stava usufruendo di una licenza premio. Si è tolto la vita davanti alla caserma dei carabinieri. Aveva una relazione extraconiugale con la prima vittima, assassinata in un'auto sul lungomare Pantano. L'altra donna è stata uccisa in un luogo poco distante nella stessa cittadina, appena scesa dalla sua macchina. Entrambe le vittime sono state colpite con una pistola al volto.