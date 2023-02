Inaugurazione della nuova passerella sul fiume Cosa, che unisce De Matthaeis a viale Roma, una ristrutturazione fortemente voluta con una progettazione nuova e materiali innovativi. Presenti il sindaco Riccardo Mastrangeli, l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi e il geometra Salvatore Cirillo che si è occupato dall'inizio alla fine della posa in opera. Come spiegato dal sindaco, «si tratta di un materiale particolare, è un pvc che resiste al sole, all'acqua, al gelo e a tutte le intemperie, è un materiale certificato. Altamente antigelivo, antisdrucciolo, quindi anche in inverno percorribile senza pericolo».

L'assessore Angelo Retrosi ha parlato di «un materiale la cui scheda tecnica era già stata portata in consiglio e fatta vedere, quindi il miglior materiale in circolazione, ignifugo, che rispetta tutte le caratteristiche previste dalla normativa europea. Abbiamo tolto il materiale legnoso presente dagli inizi degli anni 80, che sotto, standoci il fiume, si era tutto rovinato. Adesso è completamente a norma». Infine il geometra Salvatore Cirillo ha dato tutte le spiegazioni tecniche della nuova passerella, anche in considerazione dell'ambiente umido circostante.