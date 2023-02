Un quarantaseienne è stato arrestato a Boville Ernica, dai carabinieri della locale stazione, per aver violato la misura degli arresti domiciliari. I militati hanno infatti dato esecuzione a decreto di revoca del beneficio degli arresti domiciliari emesso dall'ufficio di sorveglianza del tribunale di Frosinone, in seguito alla violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

L'uomo era agli arresti domiciliari dal dicembre 2022, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, dovendo espiare una pena residua di tre mesi e diciassette giorni di reclusione, per reati riguardanti gli stupefacenti, commessi in Villa Literno, in provincia di Caserta, nel 2011, e resistenza a pubblico ufficiale, commesso a Boville Ernica nel 2017.

Al termine delle formalità di rito i militari operanti hanno tradotto l'arrestato presso la casa circondariale di Frosinone, dove rimarrà a disposizione del tribunale di sorveglianza.