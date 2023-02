Schianto nella notte tra una Mini e una Smart sulla Cassino-Formia, in territorio di San Giorgio. Per cause ancora al vaglio dei militari della Compagnia di Pontecorvo, subito sul posto, le due vetture hanno impattato con violenza. Feriti i conducenti sono stati trasferiti al Santa Scolastica. Indagini in corso sulla dinamica. Traffico in tilt