Aveva acceso la stufetta alogena. Il freddo, l'altro ieri, era pungente. Probabilmente aveva anche una coperta addosso. All'improvviso è divampato un incendio. Prima il fumo, poi le fiamme alte non le hanno lasciato scampo. Il rogo che si è sprigionato nella sua abitazione ha provocato anche il crollo di parte del solaio. Rita Nofoni, 83 anni, è rimasta intrappolata sotto le macerie. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Ad estrarre il corpo, ormai senza vita, sono stati i vigili del fuoco. Il personale medico intervento non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La tragedia è avvenuta in località La Fiura, alla periferia di Alatri. Oggi alle 15 i funerali di Rita nella chiesa Santa Maria della Mercede.

La ricostruzione

In quel momento la donna era sola in casa. Ad accorgersi del fumo che fuoriusciva dall'abitazione sono stati alcuni vicini che hanno subito lanciato l'allarme e sono corsi verso il portone per cercare di aiutare la donna. Ma le fiamme erano già alte e subito dopo si è verificata un'esplosione che ha provocato un crollo all'interno. Sul posto sono arrivati operatori del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Per la donna, purtroppo, i soccorsi sono stati inutili.

Stando alle prime informazioni, le fiamme si sarebbero sprigionate da una stufetta alogena, probabilmente troppo vicina alle coperte, e così l'incendio si è propagato in pochi istanti. I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio. Hanno dovuto estrarre anche il corpo della donna dalle macerie. L'abitazione è inagibile. Danneggiata anche la casa di alcuni vicini.

La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. In tanti hanno raggiunto il luogo della tragedia. La vittima era molto conosciuta e stimata. Da tutti ricordata come una persona perbene, dal cuore grande. Lascia il marito e i figli. Un dolore grande per familiari e amici. Oggi, come detto, alle 15 l'ultimo saluto alla povera Rita.