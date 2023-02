Oggetti in oro, profumi e olio d'oliva. È il bottino portato via l'altro ieri dai ladri in un'abitazione del Giglio.

A fare l'amara scoperta sono stati i proprietari al rientro a casa, poco dopo le 20. Al loro arrivo, in lontananza, hanno visto due persone fuggire. Lungo la strada c'era una Fiat Punto, molto probabilmente a bordo si trovava un complice pronto a recuperare i due e a fuggire.

Un altro colpo in una casa che si trova poco distante è invece andato a vuoto. L'accaduto è stato subito segnalato ai carabinieri.

I fatti

I malviventi hanno posizionato una scala all'esterno e sono saliti al secondo piano dell'abitazione. Hanno raggiunto la camera da letto e si sono introdotti al suo interno, rovistando dappertutto e rubando collane, anelli e profumi. Prima di andare via hanno portato via anche una tanica contenete cinquanta litri di olio d'oliva. Forse avrebbero rubato anche altro, ma probabilmente sono stati disturbati dal rientro a casa dei proprietari e hanno preferito darsi alla fuga.

Infatti, quando sono tornati, i proprietari dell'abitazione hanno visto due persone da lontano dileguarsi. Appena entrati in casa hanno avuto la drammatica conferma di quanto avevano temuto. Qualcuno durante la loro assenza gli aveva fatto "visita". I ladri hanno raggiunto la camera da letto e rubato oggetti in oro, anche dal grande valore affettivo. Asportati inoltre profumi e 50 litri di olio.

Altro colpo tentato

Un altro raid, questa volta fallito, è stato tentato in un'abitazione vicina. I ladri avevano già forzato la serratura di un finestrone e stavano per entrare. Il tentativo di furto è stato segnalato ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso a caccia di elementi che possano portare a rintracciare i malviventi in azione nella zona del Giglio, alla periferia della città ernica, fuggiti probabilmente a bordo di una Fiat Punto in compagnia di un complice.