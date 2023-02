Migliaia di persone ieri hanno riempito la cattedrale di San Paolo di Alatri per salutare per l'ultima volta Thomas Bricca. La funzione è stata celebrata dal vescovo Ambrogio Spreafico, che ha lanciato un monito ai tanti giovani presenti: «Una violenza che ci lascia smarriti, ma dolore e rabbia non conducano alla vendetta». Spreafico ha sottolineato la divisione tra le persone, parlando di un mondo di tribù in cui si fatica a vivere insieme. Poi l'invito a partecipare giovedì sera a un momento di preghiera nel luogo in cui il giovane ha perso la vita. All'uscita del feretro applausi e palloncini lasciati volare in cielo.