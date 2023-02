Primo incendio dell'anno per i volontari della protezione civile di Pescosoldio.

"Nel primo pomeriggio di oggi - dicono i volontari - una nostra squadra è intervenuta in supporto dei vigili del fuoco in località Vallefredda, nel comune di Pescosolido, per un incendio che ha interessato un uliveto e parte del giardino di un'abitazione". Le operazioni sono durate circa due ore.