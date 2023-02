Incendio in un'abitazione, muore una donna di 83 anni. Inutili i soccorsi per l'anziana. È successo nel tardo pomeriggio in località La Fiuria ad Alatri. Sul posto il personale medico che non ha potuto fare altro che constatare il decesso, i carabinieri per i rilievi di rito e i vigili del fuoco per domare il fuoco e mettere in sicurezza la struttura. Stando alle prime informazioni le fiamme si sarebbero sprigionate da una stufetta alogena, probabilmente troppo vicina alle coperte e così l'incendio si è propagato. È crollato anche parte del solaio. La notizia ha destato tanto dolore e incredulità. La vittima era molto conosciuta e stimata.