Nuovo asfalto a Madonna della Neve in corrispondenza dell'isola spartitraffico che si trova alla convergenza tra la statale 155 per Fiuggi, via Casamari e piazza Madonna della Neve. In queste ore, infatti, i mezzi della ditta incaricata stanno procedendo alla fresatura del vecchio manto, che si presentava sconnesso e gibboso in diversi punti perché l'usura protrattasi nel tempo e il traffico pesante, che percorre quotidianamente la carreggiata, hanno deteriorato il primo strato di asfalto ma anche, alcune porzioni del sottostante strato in conglomerato bituminoso.

Una volta completata questa fase, si procederà alla stesura del nuovo tappetino bituminoso, che sarà funzionale alla messa in sicurezza della strada e a rendere, certamente, più uniforme il piano stradale. Sul punto a monitorare l'andamento dei lavori c'erano l'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Angelo Retrosi, l'assessore all'ambiente Antonio Scaccia e i consiglieri comunali Dino Iannarilli (Lega) e Sergio Verrelli (Lista per Frosinone). Quello di Madonna della Neve è uno dei tanti interventi che, in questo periodo, interesseranno l'intero territorio comunale.