Un forte rumore dall'esterno. Ha svegliato alcuni residenti. Quando sono usciti hanno trovato un'auto contro una casa. Macchina distrutta e all'interno il conducente gravemente ferito. A terra finestre e persiane, muro e recinzione abbattuti. Subito la chiamata al 118.

È ricoverato in gravi condizioni al policlinico "Agostino Gemelli" di Roma un ventiseienne, alla guida della Renault Modus finita fuori strada nella notte tra martedì e mercoledì, in via La Mola, lungo la strada che porta nel centro di Supino. Il giovane, di origine albanese, da anni residente nel paese lepino, ha riportato ferite serie. Sul posto oltre al personale medico sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

La ricostruzione

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando è avvenuto l'incidente. Il ventiseienne ha perso il controllo della macchina schiantandosi contro un'abitazione. Un impatto violento contro la recinzione, il muro e l'area dell'abitazione dove si trova la cucina.

Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno in quella stanza. I proprietari, infatti, erano in camera a dormire. Sono stati svegliati dal forte rumore e quando sono usciti si sono ritrovati un'immagine spaventosa. La macchina era completamente distrutta.

Immediatamente hanno lanciato l'allarme ai soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico con un'ambulanza. Dopo le prime cure , i dottori hanno deciso per il ventiseienne il ricovero al policlinico "Gemelli". Sono ore di apprensione per i familiari e gli amici. Sul posto sono intervenuti anche i militari per i rilievi e necessario, inoltre, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il ferito dalle lamiere.