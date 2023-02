Fissati i funerali di Thomas Bricca, il diciannovenne vittima di un agguato la sera del 30 gennaio scorso. L'ultimo saluto al giovane studente verrà portato domani alle ore 15 nella cattedrale San Paolo ad Alatri. Questa mattina il nulla osta della salma ai familiari per i funerali.

"Non fiori ma opere di bene". Si legge sul manifesto funebre. Per volontà della famiglia si indica l'associazione "Nuovi Orizzonti" Cittadella Cielo di Frosinone.