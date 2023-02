Auto si ribalta sulla Casilina, al confine tra Ceprano e Arce. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 12,30.

L'uomo alla guida di una Fiat Grande Punto viaggiava in direzione Ceprano quando, per cause al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi e uscendo fuori strada. A causa dell'urto, gli airbag si sono aperti, proteggendo il conducente, che per fortuna ha riportato soltanto ferite lievi. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Ceprano che hanno disciplinato il traffico ed effettuato i rilievi di rito. La Casilina continua ad essere scenario di sinistri dove la casualità, la distrazione, la velocità elevata o la scarsa attenzione aumentano i rischi causando incidenti, a volte purtroppo gravi.