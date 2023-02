La procura crede nell'appello dopo la sentenza Mollicone. E, dopo il deposito delle motivazioni, è pronta a presentare istanza. Una scelta che già era nell'aria, ma che ieri è stata ufficializzata dalle parole del procuratore del palazzo di Giustizia di Cassino, il dottor Luciano d'Emmanuele. «La procura è già al lavoro» afferma. Ma non solo: ha deciso di prendere in carico personalmente i fascicoli che sarebbero spettati alla dottoressa Beatrice Siravo affinché lei possa concentrarsi appieno sull'appello, senza che il lavoro "ordinario" ne risenta. E senza che possa incidere anche sulla mole di lavoro dei colleghi. Una scelta che indica al tempo stesso una presa di posizione della procura ma anche una forte iniezione di fiducia nel lavoro del pm e della pg. Teste basse, la strategia è già in costruzione.