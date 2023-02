Arrestato un diciannovenne per spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di arma da fuoco e possesso di banconote falsificate. Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della polizia hanno inseguito una Smart che non si era fermata al posto di blocco con a bordo due giovani. Dopo un breve inseguimento il veicolo è stato fermato lungo via Aldo Moro.

Gli agenti hanno quindi perquisito l'auto e i due giovani a bordo, neppure ventenni. L'agitazione del conducente non è sfuggita ai poliziotti che infatti hanno trovato quattordici involucri di cellophane trasparente contente cannabis, un coltello e, nascosta negli slip, una pistola a tamburo calibro 9 Flobert con 5 proiettili.

La perquisizione è stata effettuata anche nell'abitazione del giovane, trovando altri sette grammi di cocaina, quasi 500 grammi di cannabis, un bilancino di precisione, banconote false da 20 e 50 euro per un totale di 4.500 euro, 5 telefoni tipo iPhone, 12 sim card nuove, ancora contenute all'interno della propria confezione, 3 bossoli calibro 9 e un macchinario utilizzato per la triturazione di sostanza stupefacente. Il giovane è stato arrestato e trasferito nel carcere di Frosinone dove resterà come disposto a seguito dell'udienza di convalida dell'arresto.

A Cassino, invece, la polizia ha rintracciato un uomo residente in provincia e destinatario di un ordine di carcerazione emessa dal tribunale di sorveglianza di Roma, per la quale dovrà scontare una pena definitiva di 4 mesi di reclusione.