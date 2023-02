Esce fuori strada con l'auto e finisce contro un'abitazione, gravissimo un ventiseienne. L'incidente si è verificato questa notte a Supino. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare le prime cure all'uomo e le forze dell'ordine. Per il ragazzo i medici, vista la gravità delle ferite riportate, ne hanno disposto il trasferimento in un ospedale della capitale.