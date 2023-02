Colpo nella notte a Pontecorvo. Presa di mira, questa volta, una gioielleria del centro. Ignoti hanno agito in pochi minuti forzando la saracinesca di una gioielleria per poi portare via i preziosi in pochi minuti. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Taglietti. Indagini in corso.