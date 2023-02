Per decenni ha raccontato quello che è accaduto nella città di Aquino sulle pagine di Ciociaria Oggi. Per oltre cinquanta anni è stato iscritto all'Ordine dei giornalisti. Si è spento ieri mattina nell'ospedale di Cassino Gaetano Carcione, di 83 anni di Aquino. È stato il primo direttore del Tg Universo, nel 1978, anno di nascita dell'emittente e per anni è stato corrispondente da Aquino per il quotidiano Ciociaria Oggi.

I funerali oggi alle 15 nella basilica cattedrale di Aquino. A salutarlo a nome di tutta la comunità aquinate il sindaco, Libero Mazzaroppi: «Caro Gaetano da oggi ci vedrai e ci racconterai, come hai fatto per lunghi anni della tua vita, da lassù - ha commentato il primo cittadino - La tua amata Aquino ti conserverà nel cuore e stringerà tra le braccia le belle pagine di quotidianità, di cronaca e di politica che le hai donato, per sempre. Addio e un abbraccio ad Antonio, Angelo e alla tua famiglia».