È nato nei giorni scorsi il concorso letterario intitolato "Esperum, il paese delle stelle".

Gli alunni delle quinte delle scuole primarie e gli studenti delle terze della secondaria di primo grado di Esperia si sono messi in gioco e a tutti è stato consegnato un libro ricordo.

«La traccia degli elaborati scritti è stata improntata a far riflettere i ragazzi sull'importanza della valorizzazione e della promozione del nostro territorio, nonché della memoria storica che Esperia conserva dignitosamente», ha spiegato con entusiasmo il primo cittadino di Esperia Giuseppe Villani.

L'elaborato che sarà ritenuto migliore e sarà proclamato vincitore del concorso per la scuola media sarà premiato con un buono spendibile in cartolibreria per acquisto di testi scolastici e avrà un valore di ottocento euro, mentre il tema risultato meritevole di premiazione per le classi quinte avrà come premio un buono di cinquecento euro, anch'esso spendibile in testi scolastici e materiale di cancelleria.

Il concorso si concluderà con un evento di premiazione dei vincitori previsto per sabato prossimo in piazza Campo Consalvo.

Un grande appuntamento che promuove un confronto tra i ragazzi delle scuole primarie e delle terze della secondaria su un tema molto importante come la valorizzazione e la promozione del territorio. Conoscere le proprie attività e la propria storia per poter avviare progetti che sia di promozione. Su questo punto il concorso che ha visto una massiccia adesione da parte degli studenti e che sabato prossimo arriverà al gran finale.