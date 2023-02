Gioca e vince 15.000 euro. Una bella sorpresa per i titolari della tabaccheria di via Giacomo Puccini Alessio Renelli e Anna Sciaudone. Ieri un cliente ha giocato al dieci e lotto centrando sette numeri con oro e doppio oro. La combinazione vincente dal numero 71 al 77. Una scelta non causale. «Il cliente ha vinto grazie a una sequenza che ha voluto fortemente giocare», racconta il titolare Alessio Renelli.