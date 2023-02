Incidente all'incrocio tra la Monti Lepini e lo stradone Asi nel territorio di Ceccano, due i veicoli coinvolti, una Nissan Micra e un furgone. È successo prima delle 17. Sul posto gli operatori del 118 per soccorrere i feriti, gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dello scontro. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per aiutare il conducente dell'auto a uscire dall'abitacolo dove è rimasto incastrato. Si riaccendono i riflettori sulla pericolosità del tratto di strada, già scenario di diversi incidenti avvenuti nel tempo.