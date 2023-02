Dolore e lacrime per Massimo ed Emanuele. Palloncini bianchi ed uno striscione a firma degli amici. La comunità di Balsorano, questo pomeriggio, ha salutato per l'ultima volta i fratelli Nicoletti, vittime del tragico incidente avvenuto sabato mattina sulla superstrada Sora-Avezzano. In tanti hanno partecipato ai funerali appena conclusi nella chiesa parrocchiale S.S. Trinità a Balsorano.