Questa mattina è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Thomas Bricca, il diciannovenne vittima di un agguato il 30 gennaio scorso, nel centro storico di Alatri. La procura ha indicato come consulente il dottor Giorgio Bolino, mente la famiglia di Thomas, assistita dall'avvocato Marilena Colagiacomo, ha affidato al dottor Antonio Grande l'incarico. Un colpo sparato da una pistola a tamburo ha ucciso il giovane studente. È quanto emerso dagli accertamenti medico legali. Da stabilire ora se la traiettoria del proiettile possa essere comparata con uno sparo a distanza ravvicinata o se la ferita che ha portato poi al decesso di Thomas, sia conseguenza di un colpo di rimbalzo. La verità tra sessanta giorni.

Si attende ora il nulla osta della salma per portare l'ultimo saluto al diciannovenne. I funerali si svolgeranno nella cattedrale di Alatri. Intanto ieri sera si è svolta una veglia di preghiera nella chiesa di Mole Bisleti per ricordare e pregare per Thomas, per Emanuele Morganti e Willy Monteiro Duarte. In tanti, soprattutto molti giovani, hanno partecipato al momento di preghiera organizzato da don Luca Fanfarillo, a cui ha partecipato il vescovo monsignore Ambrogio Spreafico.