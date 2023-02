Raffica di furti nella periferia de paese, precisamente in località San Filippo. Sono otto le abitazioni prese di mira dai ladri.

La banda si è introdotta all'interno delle case nella serata di domenica scorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e una pattuglia del Reparto radiomobile di Frosinone. Raggiunto dalla notizia, il sindaco Alfonso Santangeli si è attivato subito e ha scritto su Facebook per aggiornare i cittadini della situazione. «Ho sentito il comandante della stazione carabinieri di Torrice, il maresciallo Fiorillo, il quale mi ha informato che nella zona è intervenuta anche una pattuglia del Reparto radiomobile di Frosinone, impegnata tuttora a perlustrare il territorio - riferisce Santangeli - Il servizio di controllo è importante in quanto funge da deterrente per i malintenzionati.

Abbiamo in programma di realizzare una nuova caserma proprio per cogliere l'opportunità di avere più uomini e mezzi sul territorio. Intanto - conclude - vorrei ringraziare il maresciallo Fiorillo e tutti i militari della stazione di Torrice per la loro consueta professionalità». Purtroppo, i ladri hanno ripreso a colpire le abitazioni, agiscono approfittando dell'assenza dei padroni di casa, oppure entrano mentre le famiglie sono a cena, frugando nelle camere da letto per rubare denaro e gioielli. Poi si danno a una rapida fuga se scoperti. Si tratta di furti lampo, messi a segno con la complicità del buio e in molti casi caratterizzati da bottini "magri", ma con gravi danni alle abitazioni praticamente messe a soqquadro. Pertanto, bisogna prestare grande attenzione, adottare ogni misura di sicurezza e avvisare le forze dell'ordine quando si notano presenze sospette.