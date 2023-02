Una conferenza stampa lunga e dettagliata per ripercorrere le motivazioni della sentenza di primo grado del processo Mollicone e definire alcuni elementi. Come luogo del delitto e movente. Il pool della famiglia Mottola, con gli avvocati Marsella, Germani e Meta e con il consulente e coordinatore - il professor Carmelo Lavorino - hanno tenuto questa mattina una conferenza al Palazzo della Cultura di Cassino. Attesi, ma non presenti i Mottola. Che, come spiegato, hanno preferito far passare qualche giorno. Per stare sereni. Alla fine della conferenza un appello alla procura: mettiamo insieme le forze e ripartiamo con le indagini.