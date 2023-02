Chiusura anticipata delle scuole di ogni ordine e grado a Frosinone in occasione della manifestazione del Carnevale storico e della festa della radeca. A disporlo è stato il sindaco Riccardo Mastrangeli con un'ordinanza pubblicata all'albo pretorio del Comune di Frosinone. Il 21 febbraio, quindi, gli istituti scolastici osserveranno un orario ridotto con uscita alle 11 per evitare disagi alla circolazione stradale e per consentire un regolare svolgimento delle manifestazioni. La chiusura anticipata è estesa anche ai nidi d'infanzia pubblici e privati.