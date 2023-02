Un altro weekend da incorniciare a Campo Staffi con tantissimi sciatori che sabato e domenica hanno invaso le piste della stazione sciistica. Contento il sindaco Gianni Taurisano, che tira le somme del lavoro svolto fino a oggi: «L'impegno della nostra amministrazione è iniziato nel 2018 con la liquidazione del Consorzio Campo Staffi avviata nel 2013. Sono state recuperate somme mai versate al Comune per circa 70.000 euro. La pandemia non ha reso possibile fruire degli impianti, ma sono state effettuate tutte le manutenzioni e revisioni di rito con notevoli spese a carico del Comune. Lo scorso anno è stata affidata la gestione per 18 mesi rispetto ai soliti quattro concessi dal liquidatore. Oggi, grazie ad un contributo regionale di 200.000 euro, sostenuto dall'onorevole Pasquale Ciacciarelli, possiamo fruire di questo impianto (il prolungamento del tapis roulant, ndr) lungo 110 metri che va a sostituire la vecchia manovia a servizio dei campi scuola».