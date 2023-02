Aggressione nell'istituto di Cassino. Un agente di polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante la consegna di un pacco. Al momento non si conoscono i motivi. L'agente è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. «L'istituto di Cassino ha una carenza di personale nota a tutti - afferma il segretario generale Fns Cisl Lazio Massimo Costantino - mancano più di 60 unità, e il restante personale deve coprire, purtroppo, non solo i due piantonamenti in atto ma, anche, tutto il resto con notevoli difficoltà». La Fns Cisl Lazio ribadisce che occorre più personale «perché l'invio di nuove unità non basta a sostituire quelle che vanno in quiescenza e tantomeno a rimpinguare la carenza ormai cronica - conclude Costantino - Un Augurio di buona guarigione al personale coinvolto».