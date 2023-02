Una discarica abusiva nei pressi dei capannoni utilizzati per la costruzione dei carri allegorici. Rifiuti di ogni genere accatastati proprio vicino all'entrata della struttura. È la situazione che è stata denunciata dal presidente del comitato spontaneo a difesa dell'ambiente e del territorio "San Paride" Vincenzo Folcarelli inviata al comando provinciale dei carabinieri forestali di Frosinone.

Una denuncia dettagliata con fotografie allegate per evidenziare quanto accaduto.

Il tutto, come spiegato dallo stesso presidente, nasce dalla segnalazione di alcuni cittadini che, mentre si trovavano nei pressi del Giardino dello Sport, hanno notato i rifiuti abbandonati.

Pneumatici, ingombranti e ogni altro tipo di rifiuto gettato nei pressi del capannone: talmente tanti da aver dato vita all'ennesima discarica abusiva. Nell'esposto il presidente Folcarelli chiarisce che «da una segnalazione pervenutami risulta presente nei pressi dei capannoni adibiti alla costruzione dei carri allegorici, di proprietà del Comune di Pontecorvo, una vera e propria discarica di materiali di varie tipologie, quali ingombranti, penumatici, scarti edili e materiale vario».

Uno scempio ambientale, uno scempio al decoro pubblico. Nell'esposto il presidente spiega che la discarica si trova «sul lato sinistro prendendo a riferimento l'entrata del capannone. Si ritiene pericolosa la presenza di detti rifiuti esposti a qualsiasi agente atmosferico e all'aperto, potendo causare nocimento alla salute dei cittadini, dato che da tempo risultano essere presenti in loco».

Per questo motivo la richiesta al comando provinciale dei carabinieri forestale di Frosinone al fine di un intervento immediato e tempestivo per il «ripristino dei luoghi».