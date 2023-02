Sette giorni fa la sparatoria nel centro storico di Alatri in cui è rimasto ucciso Thomas Bricca.

Oggi comincia una settimana che potrebbe portare a sviluppi sull'indagine. Giovedì prossimo sono infatti previsti gli accertamenti irripetibili balistici e biologici del Ris. Una serie di verifiche che costituiscono l'ossatura di una nuova attività investigativa.

L'autopsia

Domani mattina, all'obitorio del cimitero Verano di Roma, ci sarà l'esame autoptico, affidato dalla Procura di Roma al professor Giorgio Bolino, sul corpo del diciannovenne.

Alatri sotto choc

Nel frattempo la città ha vissuto il suo primo week-end dopo l'omicidio. Sabato e domenica poca gente in giro per le strade e poca la voglia di parlare di un episodio che ha sconvolto l'intera comunità. Proseguono gli omaggi sul luogo del delitto, appesi nuovi striscioni in Via Liberio. Lo sport locale ha ricordato Thomas con delle maglie celebrative e osservando un minuto di silenzio sui campi dove si è giocato.