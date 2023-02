Doppio furto nella notte a Firenze. I ladri hanno prima rubato una ruspa, utilizzata poi per sradicare un bancomat. Secondo una prima ricostruzione sono entrati in un centro commerciale e una volta sradicato il bancomat, quest'ultimo è stato poi caricato sopra un furgone. I malviventi si sono dati poi alla fuga. Indagini in corso dei carabinieri.