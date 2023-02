Gastroenterologia si arricchisce di otto nuovi posti letto.

Saranno attivi all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone da domani. A darne l'annuncio è l'Azienda sanitaria locale. «Il nuovo reparto guidato sempre dal capo dipartimento medico Stefano Brighi - afferma in una nota l'Asl di Frosinone - permetterà: di decongestionare il pronto soccorso e il reparto di Medicina Interna con la presa in carico di pazienti specialistici affetti da patologie gastroenteriche; la presa in carico di pazienti afferenti al pronto soccorso affetti da patologie digestive che necessitano di trattamenti in emergenza/urgenza (esempio emorragie digestive del tratto digestivo superiore ed inferiore; patologie epatiche scompensate) con possibilità di diagnosi e cura in un setting assistenziale specialistico e quindi più appropriato in termini di efficacia/efficienza; la possibilità di diagnosi e cura per tutte le patologie del tratto gastroenterico quali epatopatie acute e croniche; patologie acute e croniche del pancreas; malattie infiammatorie croniche intestinali riacutizzate, diagnosi e cura delle neoplasie del tratto digestivo - del fegato e del pancreas, malassorbimento, anemia carenziali e da perdita; la riduzione dei ricoveri impropri presso altri reparti di degenza (esempio reparto di chirurgia); la possibilità di eseguire, grazie al day hospital, tutte quelle procedure endoscopiche operative che necessitano di monitoraggio post procedurale, senza ricorrere al ricovero ordinario, ottimizzando così la gestione dei letti per acuti».

E ancora ciò consentirà pure, prosegue la nota dell'azienda sanitaria, «di incrementare l'attività endoscopica per le procedure operative più complesse che necessitano di degenza. Inoltre la Gastroenterologia del presidio ospedaliero di Frosinone è da tempo inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente dell'università Sapienza di Roma, per l'insegnamento in Endoscopia digestiva ed ecografia addominale; con l'attivazione del reparto di degenza, l'offerta formativa viene ampliata e ciò comporta la possibilità di avere ulteriori medici specializzandi nel presidio ospedaliero di Frosinone a supporto dell'attività clinica ed assistenziale».