Proseguono senza sosta le indagini per risalire agli autori dell'omicidio di Thomas Bricca, vittima, di un agguato a colpi di pistola ad Alatri. Anche ieri i carabinieri hanno sentito diverse persone come hanno fatto in questi giorni tra persone informate sui fatti e sospettati. Sotto la lente ci sono anche gli alibi forniti. Martedì mattina, invece, si terrà l'autopsia. La famiglia Bricca ha nominato lo stesso consulente che ha seguito il caso di Willy Monteiro. Cresce l'allarme legato all'uso delle armi. Già da tempo c'era sentore di gruppi armati che finora avevano evitato di sparare. L'aver sparato comporta un intensificarsi dell'attività di vigilanza delle forze dell'ordine. E c'è da capire se i killer lo abbiano messo in conto. Il sindaco Maurizio Cianfrocca: nei mesi scorsi rilevate grande questioni di ordine pubblico.