Urta con lo scooter un cinghiale che gli taglia la strada: muore a soli quarantasette anni. È caduto ed è morto per le ferite riportate nello scontro avvenuto ieri sera, poco dopo le 23, a Mugello, in provincia di Firenze, lungo la via Bolognese, all'altezza della frazione del Carlone, nel Comune di Scarperia e San Piero, dove abitava la vittima.