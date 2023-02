"La settimana prossima ci sarà un sopralluogo da parte dell'impresa esecutrice, del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori per la messa in sicurezza della strada regionale 155 per Fiuggi, nel tratto Trivigliano-Vico nel Lazio, in località Pitocco, direzione Alatri". Lo ha annunciato in una nota il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, candidato della Lega alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. "Dopo il nostro intervento qualcosa si muove - ha aggiunto Ciacciarelli - La situazione qui è fortemente compromessa, con il guardrail ormai deformato a causa dell'avanzamento del dissesto del fondo stradale. Vigileremo affinché l'Astral intervenga tempestivamente. La sicurezza degli automobilisti e di tutti i cittadini è a rischio".