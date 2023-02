Finanziamento in arrivo dalla Regione Lazio per rifare l'asfalto in diverse strade della città. Ad annunciarlo è stato il sindaco Luca Di Stefano. «La giunta di Nicola Zingaretti ha ritenuto di finanziare il Comune di Sora con un contributo straordinario di 350.000 euro nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio regionale - ha spiegato il primo cittadino - Il finanziamento interesserà il rifacimento delle strade che, partendo da via Costantinopoli angolo via Cellaro, proseguono su via Ruscitto per arrivare, con un intervento integrale, in via Bonomi fino al confine comunale. Gli uffici regionali hanno premiato la proposta elaborata dall'ufficio tecnico del Comune di Sora dopo avere esaminato la bontà degli elaborati prodotti».

Il sindaco non ha mai celato di essere entusiasta del lavoro di squadra tra amministratori e uffici comunali necessario per centrare sempre più obiettivi, in particolare i preziosi finanziamenti statali, regionali ed europei indispensabili per realizzare le opere pubbliche e garantire la manutenzione della rete stradale. Quest'ultimo contribuito servirà a rendere più sicure alcune importanti vie comunali, oggi in condizioni disastrose, solcate quotidianamente da un grande volume di traffico, spesso teatro di gravi incidenti e che da anni aspettano la stesa di un nuovo tappeto bituminoso per eliminare buche e dossi che costringono auto e camion in transito a una pericolosa gincana.

Un intervento possibile grazie al cospicuo finanziamento regionale salutato con soddisfazione dal primo cittadino che ha parlato appunto di «un contributo straordinario».

Il piano elaborato dall'ufficio tecnico comunale ha ricevuto il disco verde della Regione Lazio con una dotazione al seguito di 350.000 euro. Anche altre strade della città attendono di essere riasfaltate per garantire più sicurezza. L'impegno del sindaco continua a essere quello di lavorare a testa bassa perché questo si realizzi al più presto.