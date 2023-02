Tantissime persone per l'ultimo saluto al decano dei giornalisti, Egidio Cerelli. L'abbazia di Casamari era piena di gente oggi pomeriggio per i funerali del verolano. Parenti, colleghi di lavoro, autorità politiche e tantissimi amici arrivati da molte parti della Ciociaria e non solo. Il rito funebre è stato celebrato da don Dante insieme a diversi sacerdoti del territorio.

Tanti applausi all'uscita della bara dalla chiesa. Commovente anche il ricordo dei figli che hanno letto un messaggio scritto da Cerelli pochi mesi fa e una poesia letta al termine del rito funebre.

Il servizio funebre è stato curato dall'agenzia Arci di Veroli.