Agguato in cui è rimasto vittima Thomas Bricca, diciannovenne di Alatri. Domani alle ore 11 presso la Procura di Roma si terrà il conferimento dell'incarico al consulente medico legale Giorgio Bolino dell'Università Sapienza di Roma per l'esame autoptico sul corpo del diciannovenne. Intanto questa mattina in piazza Santa Maria Maggiore ad Alatri tantissimi giovani si sono riuniti per una manifestazione per il loro amico. Tantissimi palloncini bianchi a fare da cornice, fiori, striscioni e peluche. Palloncini lasciati poi volare nel cielo azzurro.