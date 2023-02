Un lungo e quasi surreale silenzio, interrotto soltanto da due applausi per Thomas Bricca, ucciso in un agguato ad Alatri lunedì scorso. Gli adulti hanno lasciato posto ai ragazzi che alle 9.30 di questa mattina hanno iniziato a radunarsi per prendere parte alla manifestazione organizzata dopo l'omicidio del diciannovenne. Una manifestazione pacifica e composta, senza gesti eclatanti. Soltanto lacrime e abbracci. Alle 10 piazza Santa Maria Maggiore era già piena di giovani.

Palloncini bianchi, sui quali qualcuno ha scritto un pensiero, lasciati volare in cielo, tanti fiori, peluche e uno striscione appeso sulla facciata della chiesa degli Scolopi con un messaggio per Thomas: «Rideremo con il tuo stesso sorriso». Arriva anche il papà di Thomas, che chiede giustizia e lancia un monito: «Basta violenza, in questo mondo che sta andando a rovescio». E invita gli amici del ragazzo a non cercare vendetta «perché la guerra non si risolve con la guerra. Ci penserà la giustizia. Mi fido dei carabinieri – dice – che stanno facendo un ottimo lavoro».