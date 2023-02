Un impatto violento, poi una delle due vetture si ribalta e invade parte dell'autostrada.

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco di Cassino per rimuovere i mezzi. Quando la segnalazione era stata inoltrata si pensava anche di dover estrarre conducenti e passeggeri dall'abitacolo. Ma per fortuna, nonostante le ferite riportate, i coinvolti erano già fuori dai mezzi e non corrono pericolo di vita.

L'incidente, non grave ma indubbiamente spettacolare, ha interessato il tratto di autostrada cassinate, in territorio di Aquino all'altezza della Weber. Per cause ancora al vaglio degli agenti della Sottosezione A1 della città martire due vetture non sono riuscite a evitare l'impatto e una delle due è finita con le ruote in aria. Molto pesanti le ripercussioni per il traffico che ha subito importanti rallentamenti: vigili, 118 e polizia al lavoro per ore.