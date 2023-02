Tra i primi a commentare la morte di Thomas Bricca, il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca: «Purtroppo sono costretto ad annunciare la morte clinica di Thomas, il ragazzo ferito lunedì sera, con un colpo di pistola, in via Liberio. La notizia mi è stata comunicata poco fa dal direttore sanitario dell'ospedale "San Camillo" di Roma, dove il ragazzo era ricoverato in condizioni gravissime. I nostri pensieri e la nostra vicinanza sono rivolti in primis alla famiglia, che ho avuto modo di sentire sia ieri che stamattina (lunedì e martedì scorsi, ndc), e anche agli altri suoi cari, ai parenti, agli amici e ai compagni di scuola, che con lui hanno condiviso momenti di gioia e spensieratezza e che ora si ritrovano a vivere un dolore che nemmeno possiamo immaginare. Il dolore è anche il nostro come amministrazione e il mio come uomo, padre e sindaco, da responsabile di questa città e della sua comunità.

Chiediamo giustizia, che possa essere chiarito al più presto possibile quanto successo, lavoriamo e collaboriamo con le autorità competenti per rendere la città più sicura. Lavoriamo tutti per migliorare la nostra comunità e società, riconoscendone e affrontando le emergenze, ribadendo i nostri valori e creando opportunità diverse e migliori. Preghiamo per Thomas e la sua famiglia, offrendo loro tutto il nostro conforto possibile».

Da Paliano, che non molto tempo fa ha pianto la morte del giovane Willy Monteiro Duarte, anche il primo cittadino Domenico Alfieri ha espresso il suo cordoglio: «Voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia e alla città di Alatri. Alcuni episodi accaduti in passato dovrebbero insegnarci a ripudiare la violenza e ad affrontare seriamente il disagio che affligge oggi molti giovani. Ma, spesso, sembra che la lezione non sia bastata, ad ognuno di noi».

Un altro messaggio è arrivato dal sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli: «Ci stringiamo attorno ai familiari di Thomas e ai cittadini di Alatri, straziati e attoniti dall'orrore di una inspiegabile tragedia. Attendiamo con fiducia l'esito delle indagini condotte dalla Magistratura e dalle forze dell'ordine».