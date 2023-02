Intervento dei vigili del fuoco ad Arpino in via Chiatti per spegnere le fiamme che hanno interessato il garage di un'abitazione privata. La macchina dei soccorsi è arrivata in zona Scaffa. Si stanno effettuando i rilievi per risalire alle cause che hanno innescato l'incendio. Distrutti un'auto d'epoca e un altro mezzo.