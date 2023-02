Fiamme in una palazzina del centro cittadino poco dopo le 8, un uomo trasferito in ospedale ma non in pericolo di vita. E vigili del fuoco al lavoro per risalire alla causa del rogo. Da una prima analisi sembrerebbe un cortocircuito. Ancora al vaglio delle forze dell'ordine le cause esatte dell'innesco. Paura in tutta la palazzina che si trova in una traversa di corso della Repubblica. Indagini in corso.