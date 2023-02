Da quasi 50 anni iscritto all'ordine dei giornalisti. Un uomo che è riuscito a raccontare pagine di cronaca, di sport, di politica, di cultura su molte testate, tv e radio. Per anni ha lavorato con Ciociaria Oggi, Il Messaggero, La Provincia Quotidiano, Teleuniverso. Come non ricordare le sue telecronache, grande tifoso del Frosinone e della Juventus. È riuscito a organizzare e a promuovere eventi che hanno dato lustro alla sua città ma anche all'intera provincia, oltre a valorizzare personaggi che hanno contribuito a dare slancio alla Ciociaria. La sua penna era spesso anche graffiante perché lui, Egidio Cerelli, cercava con il suo mestiere di dare voce ai cittadini, a tutti, nessuno escluso. Questa mattina il noto giornalista di Veroli, Egidio Cerelli, è morto all'ospedale Spaziani dove era ricoverato da qualche settimana. La notizia ha destato tanto dolore nel mondo del giornalismo e non solo. Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.