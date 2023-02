Ancora uno schianto tra auto su via Mezzanotte, ancora forti polemiche per un tratto di strada già teatro di incidenti alcuni dei quali piuttosto gravi.

Nel pomeriggio di ieri, tra Cassino e Sant'Angelo, due utilitarie condotte da due ragazze del posto si sono contrate frontalmente: un impatto anche abbastanza violento.

Tanto che per una delle due si è reso necessario far intervenire i vigili del fuoco per poter sbloccare l'abitacolo, accartocciato dopo l'urto. Una volta affidate alle cure dei medici del 118 le ragazze sono state sottoposte a tutte le cure del caso e sembrerebbe che nessuna, per fortuna, abbia riportato traumi di rilievo. La dinamica resta al vaglio dei carabinieri di Cassino che devono stabilire cosa sia accaduto.

Alcuni mesi fa un altro frontale - sempre nello stesso tratto - tra una Smart e una Fiat 500L: ad avere la peggio sono stati il passeggero di una delle vetture e il conducente dell'altra. Al volante due uomini di 47 e 80 anni della zona, poi trasferiti al Santa Scolastica in codice rosso, ma per fortuna - dopo gli opportuni accertamenti medici - è stato escluso il rischio vita.

Forti le polemiche dei residenti che chiedono dossi o altri strumenti per regolare la velocità su un tratto già teatro di altri incidenti.