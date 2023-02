Esecutore e mandante ed eventuali complici dell'agguato in cui è rimasto vittima il diciannovenne Thomas Bricca potrebbero avere le ore contate. Ieri sera, intorno alle 19, alcune persone sono state interrogate in caserma. Le indagini condotte dai carabinieri proseguono senza sosta.

Il giovane, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ieri, intorno alle 12, dal policlinico "San Camillo" il bollettino che non ha lasciato più alcuna speranza.

Nella mattinata di ieri mattina, vicino alle scalette che collegano vicolo Orto Pecci con via Liberio, ad Alatri, dove lunedì Thomas è stato colpito alla testa da un proiettile sparato da una persona in sella a uno scooter, c'è stato un nuovo sopralluogo dei carabinieri. In azione anche il Ris per la ricostruzione in 3d.