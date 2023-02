Agguato ad Alatri, due persone sotto interrogatorio in caserma. Dagli investigatori vige il massimo riserbo. Al momento non risulterebbero arresti o fermi, ma l'interrogatorio di due o più persone riguardo l'agguato in cui è rimasto vittima il diciottenne Thomas Bricca, nel centro storico di Alatri, raggiunto alla testa da un colpo di pistola sparato da una persona in sella a uno scooter. Colpo che purtroppo non gli ha lasciato scampo.