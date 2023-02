Con lo sguardo sotto il "Girone". Alcuni hanno solo lacrime che scendono una dietro l'altra, qualcuno si domanda "perché", altri ancora non riescono a credere che il loro amico non tornerà più tra loro. Fiori posizionati in via Liberio. Ci sono anche rose blu per Thomas Bricca. Nel pomeriggio di oggi, c'erano diversi giovani nel centro di Alatri, la maggior parte amici del diciottenne vittima di un agguato lunedì sera. Il giovane è stato dichiarato clinicamente morto. Gli amici, i familiari, la comunità, le tantissime persone che hanno seguito da subito la vicenda che è salita alla ribalta delle cronache anche nazionali, hanno sperato fino all'ultimo che Thomas potesse svegliarsi dal coma, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Intanto proseguono le indagini senza sosta dei carabinieri per individuare i responsabili e i mandanti.