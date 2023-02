La rotatoria dei misteri. Da anni a Ferentino si parla di un'opera stradale di importanza strategica, quale è la "futura" rotonda da realizzare all'entrata su via Casilina nord. Il progetto dovrà prendere il posto dell'incrocio particolarmente insidioso, teatro di numerosi incidenti con feriti e perfino morti. Sembrava che fosse tutto pronto per l'apertura del cantiere, anzi erano iniziati gli scavi nei pressi del depuratore Tofe, per la sistemazione del sistema idraulico nell'area del cantiere. Invece ad oggi è tutto fermo, lo sarebbe da almeno un mese come informano i residenti, e dal Comune non trapela nulla.

Sconosciute le cause dell'interruzione dei lavori, tutto fa pensare a qualche intoppo burocratico se non tecnico. L'opera "misteriosa" è stata finanziata per 545.000 euro con finanziamento regionale e per 1.241.911,13 euro con mutuo della Cassa depositi e prestiti, per un totale di euro 1.786.911,13. Il ribasso sull'importo a base d'asta del 10% determina un costo di aggiudicazione complessivo netto di 1.275.810 euro, di cui 1.143.311 euro come importo di esecuzione dei lavori. Il nuovo rondò stradale dovrà essere realizzato in 292 giorni, ma di questo passo...

Al contrario, vanno spediti i lavori dell'ampliamento del civico camposanto sempre più a corto di loculi e in continua emergenza. In questo caso l'importo di aggiudicazione dei lavori è di 2.554.320,42 euro; l'inizio a gennaio 2022, fine lavori in 189 giorni, ma ci sarebbe stata una rimodulazione dei tempi per circostanze imprevedibili, come il Covid e la guerra in Ucraina. È stato quindi indicato il nuovo termine di consegna dei lavori (1° dicembre 2022 - insula A) e entro 100 giorni a decorrere dal verbale di consegna dei lavori dell'insula B. Il 20 settembre 2022 la ditta aggiudicataria aveva eseguito lavori per un importo di euro 569.439,50. Lavori che, come anticipato, vanno avanti.